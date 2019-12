Palermo: Lega e Fdi, 'provvedimenti traffico anticostituzionali, Catania si dimetta'

Palermo, 24 dic. (Adnkronos) - "Ii provvedimenti presi dal sindaco Orlando e dall'assessore Catania sul traffico sono contro l'articolo 16 della Costituzione perché impediscono la libera circolazione ai cittadini palermitani". A dirlo sono gli esponenti della Lega e di Fdi al consiglio comunale di Palermo che chiedono "le dimissioni di Giusto Catania, la sospensione provvedimento di via Ruggero Settimo e la creazione di in tavolo tecnico per il traffico in città".

"Raggiungere il centro è impossibile, parcheggiare ancora peggio - sottolineano - Non si può continuare con un assessore completamente avulso dai problemi della città. Qui si continuano a fare atti senza sentire il consiglio comunale e i cittadini. Qui siamo al paradosso, queste sono persone che vivono nel regno di Oz, qualcuno li riporti a Palermo". Nel mirino la "carenza di mezzi pubblici", la "assoluta mancanza di parcheggi", i "pochi vigili urbani per strada", a cui si accompagnano "mercatini natalizi e circhi, ma soprattutto la chiusura di via Ruggero Settimo".

"Ci sono giunte - dicono - centinaia di segnalazioni, video e fotografie che dipingono una città completamente bloccata". "Se paradossale è la nostra affermazione sull'anticostituzionalità dei provvedimenti - aggiungono - qui è chiaro che di fluido non c'è niente, altro che il traffico. Anche il passaggio della ztl notturna è l'ennesimo atto di prepotenza istituzionale".