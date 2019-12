Milano: guasto in stazione Garibaldi, disagi a circolazione treni

Milano, 24 dic. (Adnkronos) - Disagi alla circolazione ferroviaria a causa di un guasto tecnico alla stazione Porta Garibaldi di Milano. Dalle 5.30 la circolazione ferroviaria nel nodo di Milano, si spiega da Rfi, è rallentata per un inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni a Milano Porta Garibaldi. Il servizio ferroviario è stato riprogrammato con cancellazioni e limitazioni di percorso e i convogli in viaggio registrano ritardi fino a 60 minuti. Le cause del guasto sono in corso di accertamento e sul posto sono presenti i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana.