Manovra: AnciSicilia, 'necessari precisi impegni su risorse per enti locali'

Palermo, 24 dic. (Adnkronos) - "Precisi impegni sulle risorse che si intendono destinare a Comuni e enti intermedi". E' questa la motivazione con cui il presidente dell'AnciSicilia Leoluca Orlando ha convocato per venerdì 27 dicembre, "nonostante le festività", un’assemblea straordinaria degli Enti locali ai Cantieri culturali della Zisa, a Palermo.

In una lettera, inviata stamattina a tutti i municipi dell’Isola, Orlando parla di "una inescusabile indifferenza da parte dello Stato e della Regione" davanti all'aumento dei Comuni in dissesto, di quelli commissariati e dei "sindaci che gettano la spugna". "Dinnanzi a difficoltà di questa portata - dice - nel 2019 anziché assistere ad azioni finalizzate a favorire lo sviluppo economico e a sostenere il sistema infrastrutturale, ci si é trovati, per responsabilità del governo regionale e nazionale, a non poter contare su risorse finanziarie previste in bilancio finalizzate al pagamento dei mutui e per realizzare investimenti in favore delle comunità: dei 115 milioni di euro previsti per investimenti, quasi a fine anno, ne sono stati erogati appena 45, mentre degli altri 70 milioni previsti non si ha alcuna notizia".