Ex Ilva, Vianello (M5S), 'bene impegno Conte ma servono coraggio e discontinuità' (2)

(Adnkronos) - Entrando nel merito, Vianello ritiene "molto aleatorio" l'accordo concluso nei giorni scorsi, "perchè rinvia decisioni definitive", mentre per quanto riguarda l'ingresso di capitale pubblico "va bene per tutelare interessi pubblici, ma in un'ottica di mercato e di concorrenza dobbiamo renderci conto che stiamo parlando di una fabbrica fuori mercato per un calo decennale della produzione dell'acciaio".

Ecco allora le proposte di Vianello "per tutelare il reddito dei lavoratori e rendere l'ambiente più sicuro: riconversione con chiusura dell'area a caldo e produzione con area a freddo e forni elettrici sul modello degli stabilimenti di Genova e Trieste. Ma se si decidesse di mantenere l'area a caldo tre condizioni sono imprescindibili: no alla continuità d'uso in caso di sequestro; valutazione di danno preventiva; no a qualsiasi tipo di immunità penale".