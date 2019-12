Ex Ilva, Vianello (M5S), 'bene impegno Conte ma servono coraggio e discontinuità'

Roma, 24 dic. (Adnkronos) - "Coraggio e discontinuità" e "un confronto tra noi parlamentari, cittadinanza e governo". E' questo che Giovanni Vianello, deputato pugliese del Movimento 5 stelle, chiede al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che oggi, vigilia di Natale, sarà di nuovo a Taranto per incontrare gli operai dell'ex Ilva.

"In questa fase di discussione -sottolinea all'Adnkronos il parlamentare pentastellato- abbiamo sempre sostenuto il presidente Conte e apprezziamo naturalmente che venga a Taranto. Tuttavia servono scelte coraggiose per un riscatto della città, che ha sofferto e continua a soffrire per interessi extraterritoriali. Serve quindi discontinuità rispetto al passato".