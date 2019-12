Ex Ilva: Labriola (Fi), 'da Conte seconda inutile passerella'

Roma, 24 dic. (Adnkronos) - “La visita del premier a Taranto è la seconda, inutile, passerella per giustificare l’incuria con la quale i due governi a guida Conte hanno seguito la crisi del siderurgico ArcelorMittal. Una toppa peggiore del buco, nel vano tentativo di scusarsi per non aver trovato le risorse per il decreto Cantiere Taranto, un provvedimento già di per sé discutibile". Lo afferma Vincenza Labriola, deputata Fi eletta in Puglia.

"Il premier a Taranto -aggiunge- deve avere il coraggio di dire che l’area a caldo non chiuderà, che con tutte le tecnologie che metterà in campo si ridurrà l’inquinamento e che la situazione ospedaliera da qui a più di un anno vedrà offrire prestazioni e monitoraggi gratuiti, null’altro. Il premier Conte prometta anche ai tarantini che il dibattito sul decreto non verrà compresso e che ci sarà una discussione ampia e che le buone proposte saranno accolta e cosa più importante è che ci siano risorse vere e progetti concreti e una visione strategica. Prometta che si interverrà seriamente sulle bonifiche, quelle fatte bene non le messe in sicurezza passate per bonifiche. Di certo, comunque, la sua presenza a Taranto -conclude labriola- non è scontata, è di questo dobbiamo dargli atto, resta il tradimento per aver rifiutato il confronto politico in Parlamento nonostante le continue sollecitazioni. Bene oggi le passerelle, i selfie e i tweet ma il Premier ricordi che in Parlamento Forza Italia non farà sconti a nessuno”.