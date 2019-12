Terrorismo: Fico, 'su strage 904 resta bisogno piena verità'

Roma, 23 dic. (Adnkronos) - "Ricordiamo oggi un atto di barbara violenza in cui -il giorno dell’antivigilia di Natale- persero la vita 16 persone e 267 rimasero ferite. La strage sul treno Rapido 904 fece calare nel Paese un velo di dolore, commozione e incredulità. Sono passati trentacinque anni da quella tragedia. Un periodo lungo, ma paradossalmente non sufficiente a dissipare tutte le ombre e a fornire le doverose risposte alle tante legittime domande sebbene la matrice mafiosa e l’obiettivo eversivo siano stati accertati". Lo scrive in un post su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico.

"Resta, dunque, forte, ed insopprimibile, il bisogno di una piena verità -aggiunge- affinché per questa, come per altre stragi della nostra storia recente, il dolore possa tramutarsi in una nuova e più solida coscienza civile".