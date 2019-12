Prescrizione: Caiazza, 'pronti a promuovere referendum abrogativo' (2)

(Adnkronos) - "Una norma introdotta in modo improprio e senza una riflessione -ha aggiunto Caiazza- nata per ragioni simboliche, che è quanto di più devastante possa esserci, perchè non si riflette sulle conseguenze che la mancanza di un istituto come la prescrizione può determinare sul sistema".

Il presidente dell'Uicp denuncia una "colossale opera di mistificazione politica e informativa", perchè la prescrizione è "uno degli istituti più democratici e interclassisti", che determina i suoi effetti su "centinaia di migliaia di persone di ogni ceto sociale" e per reati di natura "quasi sempre bagatellare".

Infine Caiaza, oltre a ribadire il sostegno alle proposte di legge che salvaguardino l'istituto, sottolinea di non aver compreso "in che termini si articolerebbe il dissenso di un importante partito di maggioranza", che ha annunciato la presentazione di "un disegno di legge di cui non conosciamo testo e contenuti".