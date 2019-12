Minori: vescovo Trapani nomina referente diocesana

Palermo, 23 dic. (Adnkronos) - Sarà una donna, Giovanna Messina, avvocato, a ricoprire il ruolo di referente della Diocesi di Trapani per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili. Il vescovo Pietro Maria Fragnelli ha voluto così dare una risposta concreta alle sollecitazioni di Papa Francesco e all’esigenza di "rendere sempre più adeguata e trasparente la tutela dei minori e delle persone vulnerabili".

Messina collaborerà nell’ascolto e nell’accompagnamento di eventuali vittime e nella gestione della segnalazione di abusi. In particolare, la figura della referente diocesana sarà impegnata nella formazione specifica del clero e degli operatori pastorali, nel sensibilizzare la comunità ecclesiale e le famiglie alla tutela dei minori e delle persone vulnerabili, fornendo strumenti per una cultura della prevenzione e regole chiare. La referente diocesana partecipa inoltre al Servizio regionale per la tutela dei minori attivato dalle Chiese di Sicilia nei mesi scorsi con un tavolo di professionisti e sotto la guida del vescovo Domenico Mogavero. Nelle prossime settimane a Trapani sarà anche attivato uno sportello di ascolto.