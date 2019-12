Migranti: nel presepe ci finisce la nave Mediterranea, docente 'genitori contenti' (2)

(Adnkronos) - Così c'è stato l'incontro con i giovanissimi alunni della media di Nonantola. "Hanno deciso loro di raffigurarsi sulla nave con la divisa azzurra di Mediterranea - dice ancora la docente Giusy D'Amico- Abbiamo fatto testi sul tema dell'accoglienza e loro hanno fatto dei temi e visto il film 'Quando sei nato non puoi più nasconderti' di Marco Tullio Giordana il cui protagonista è un adolescente. Loro hanno visto come ognuno di noi può trovarsi in una situazione diversa".

Ma i genitori come hanno accolto questa decisione? "Benissimo - dice la docente sorridendo - hanno tutti apprezzato e ammirato questa decisione di fare un presepe particolare dedicato alla nave Mediterranea". E loro, i responsabili della ong, oggi, su Twitter hanno espresso la loro felicità per quel presepe 'anomalo'. "Un presepe che ci emoziona, realizzato dagli studenti della 3G delle scuole medie Dante Alighieri di Nonantola. Grazie", hanno scritto sul social.

Alla domanda se la politica debba fare di più per i giovani sul tema dell'accoglienza, la docente risponde: "Serve soprattutto l'educazione delle nuove generazioni, è quella che deve fare un passo in più". Perché "con le esperienze possiamo cambiare idea".