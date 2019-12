Manovra:, Meloni, 'tenete duro, con noi Italia tornerà a pensare in grande'**

Roma, 23 dic. (Adnkronos) - "Facciamo un appello agli imprenditori, ai professionisti, ai lavoratori, a chi vuole lavorare e non vuole la paghetta di Stato: tenete duro, sta per arrivare un governo che ridarà all'Italia la voglia di pensare in grande". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, nella sua dichiarazione di voto sulla fiducia posta alla Camera dal governo sulla legge di Bilancio.