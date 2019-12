Manovra: Meloni, 'legge bandiera rossa, vergogna soldi per celebrare Pci'**

Roma, 23 dic. (Adnkronos) - "Questa la potete chiamare 'manovra bandiera rossa': così potete anche giustificare la vergogna di quattrocentomila euro spesi per celebrare la nascita del Partito comunista italiano. Una cosa scandalosa, fatta dalla stessa maggioranza che boccia la richiesta di Fratelli d'Italia di istituire un fondo per aiutare e risarcire le famiglie rispetto alle quali fosse dimostrato che sono stati indebitamente sottratti dei bambini a Bibbiano come nel resto d'Italia. Di quello vi vergognate, di celebrare il centenario del Partito comunista siete invece contenti". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, nella sua dichiarazione di voto sulla fiducia posta alla Camera dal governo sulla legge di Bilancio.