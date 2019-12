Manovra: Crippa, 'operazione intelligente, inizia a tagliare tasse'

Roma, 23 dic. (Adnkronos) - "Questa non è la manovra delle tasse, ma la manovra che inizia a tagliare le tasse sui lavoratori, sulle famiglie, sulle piccole e medie imprese. Siamo davanti ad una manovra intelligente, uno sforzo enorme per evitare la mannaia dell'Iva, un inizio della riduzione delle tasse sul lavoro, una grande piano verde per l'ambiente delle nostre città, un forte sostegno finalmente alle nostre famiglie per completare la nostra idea di welfare socialmente inclusivo". Lo ha affermato il capogruppo M5S alla Camera, Davide Crippa, nella sua dichiarazione di voto sulla fiducia posata dal governo sulla legge di Bilancio.