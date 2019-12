Calcio: Trancassini (Fdi) alla Camera con cravatta Lazio festeggia Supercoppa

Roma, 23 dic. (Adnkronos) - Interventi appassionati nell'Aula della Camera sulla manovra economica, ma anche la passione per la Lazio. Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d'Italia. e già sindaco di Leonessa in provincia di Rieti, ha voluto celebrare la vittoria in Supercoppa italiana della squadra capitolina, indossando orgogliosamente la cravatta sociale, blu con il simbolo dell'Aquila sullo scudetto biancoceleste.