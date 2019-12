5G: Carfagna, 'fermare colonizzazione cinese e recuperare gap tecnologico'

Roma, 23 dic. (Adnkronos) - “Il governo deve assumere una posizione chiara e condivisa sulla rete 5G, escludendo aziende che potrebbero mettere a rischio la sicurezza dei dati dei nostri concittadini e trovando rapidamente alternative praticabili. L’Italia non può rimanere indietro nello sviluppo tecnologico a causa dell’irresponsabilità, se non peggio, di Di Maio e Patuanelli”. Lo afferma Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.

“La relazione del Copasir -ricorda- non poteva essere più esplicita sui rischi connessi alla decisione di affidare la nostra rete 5G a imprese cinesi. Finalmente vedo che anche nella maggioranza qualcuno sta alzando la voce sulle scelte scellerate imposte dai Cinquestelle. Mi auguro che si parlino e trovino presto una soluzione”.

“La tecnologia 5G sarà fondamentale nei prossimi anni per migliorare i servizi e consentire alle nostre aziende di competere con i grandi colossi internazionali, non possiamo rinunciarci. Per questo -conclude Carfagna- bisogna agire con rapidità e decisione. Il governo metta un argine al tentativo di colonizzazione cinese e lavori con i nostri partner europei alla ricerca di soluzioni efficaci, che ci consentano di recuperare il gap tecnologico e confrontarci alla pari con le grandi potenze”.