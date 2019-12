Sicilia: Villarosa, 'lunedì in Cdm via libera a decisione commissione paritetica'

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri nella prossima riunione del 23 dicembre delibererà la decisione della Commissione paritetica che consentirà alla Regione Sicilia di distribuire il disavanzo di amministrazione in 10 anni. Il decreto legislativo verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro il 30 dicembre. Per la Provincia di Siracusa è pronto l’emendamento che verrà depositato in sede di conversione del decreto proroga termini con il quale porremo un rimedio alla problematica del dissesto della Provincia". Lo annuncia il sottosegretario al Ministero dell’Economia Alessio Villarosa.