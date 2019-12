Senato: Cdm, 23 febbraio elezioni suppletive per sostituire Ortolani**

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, ha individuato nel prossimo 23 febbraio la data per lo svolgimento delle elezioni suppletive per il collegio uninominale Campania 7 del Senato della Repubblica, per sostituire il senatore M5S Franco Ortolani deceduto il 22 novembre scorso. Il governo, spiega la nota di palazzo Chigi, proporrà pertanto tale data al Presidente della Repubblica, che indirà con proprio decreto i comizi elettorali.