Libri: Paolo Borrometi racconta 'Il sogno di Antonio Megalizzi, un ragazzo europeo'

Palermo, 21 dic. (Adnkronos) - Non è un libro "su Antonio" ma "per Antonio". Con queste parole Paolo Borrometi racconta il suo ultimo libro “Il sogno di Antonio, storia di un ragazzo europeo” (Solferino editore, 186 pagg., 18 euro), da poco in libreria, che racconta la vita di Antonio Megalizzi, il giovane giornalista innamorato dell'Europa morto il 14 dicembre del 2018 pochi giorni dopo la strage di Strasburgo in cui era stato colpito da proiettili di un estremista. Il ricavato del volume andrà a sostenere la Fondazione “Antonio Megalizzi”, fortemente voluta dalla famiglia e alla quale aderiscono moltissime associazioni, tra cui Articolo 21 che è stata tra i promotori, insieme alla Fnsi, Usigrai, istituzioni locali. “Inseguo le mie passioni: il giornalismo e l’Europa. Vorrei che i giovani come me lo capissero. Mai come oggi un’Europa unita è cruciale e mai come oggi siamo a un passo dal distruggerla”, scriveva Antonio qualche giorno prima di essere ucciso.

"Il sogno di Antonio" è una storia inedita che è anche un manifesto dell’impegno sociale e democratico. La prefazione è del presidente dell’Europarlamento David Sassoli. "Antonio amava l'Europa - scrive Sassoli - Per lui l'Unione europea non era un'entità astratta ma una istituzione portatrice di valori universali, una realtà concreta, un luogo di scambio e di elaborazione di idee. Antonio lo abbiamo conosciuto al Parlamento europeo nella sua attività di cronista impegnato a fare conoscere l'Europa ai giovani". In questo libro Borrometi, vicedirettore Agi, raccoglie gli scritti di Antonio e le testimonianze dei genitori, della sorella, della fidanzata e degli amici, per continuare a far vivere le sue passioni e l'esempio ideale di un giovane europeo.