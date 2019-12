Governo: fonti ministero innovazione, nessuna consulenza Casaleggio**

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Nessuna consulenza, di nessun tipo. La strategia è stata scritta tutta di proprio pugno dal ministro Pisano, in collaborazione col suo team. I ringraziamenti vanno a 18 interlocutori che hanno discusso con il ministro su temi generali di innovazione e digitalizzazione". E' quanto si apprende da fonti del ministero dell'Innovazione in merito alla polemica sul ruolo di Davide Casaleggio nel piano per l'innovazione del governo.