Ex Ilva: Macina (M5S), 'prudenza ma bene che parola torni a politica'

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Serve molta prudenza. Perché la partita è difficilissima. Ma le quattro pagine di accordo non vincolante tra Arcelor Mittal e commissari ex Ilva hanno intanto già confermato un primo risultato importante: la responsabilità della trattativa è stata sottratta alla battaglia giudiziaria e restituita alla politica. Come è giusto che sia trattandosi di una crisi, sia occupazionale che ambientale, che riguarda migliaia di famiglie". Lo afferma al'Adnkronos la deputata pugliese M5S Anna Macina.

"Piena fiducia nel ministro Patuanelli. Passo dopo passo -aggiunge- andiamo avanti, parliamo poco e lavoriamo molto”.