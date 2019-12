Voce libera: Carfagna, 'inizia un'avventura bellissima'**

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Voce libera sarà un'avventura bellissima". Lo ha affermato Mara Carfagna, presentando questa mattina ufficialmente l'associazione da lei fondata. "Vogliamo tornare alla competenza -ha aggiunto- il Paese ha bisogno di persone che hanno esperienza e che conoscono i problemi che il Paese si trova ad affrontare".

Di qui la decisione di inserire nel comitato tecnico-scientifico nomi illustri quali quelli di Carlo Cottarelli, Alfonso Celotto, Alberto Brambilla, Fabio Roversi Monaco e, da ultimo, Giuliano Urbani, uno dei fondatori di Forza Italia.

"Voce libera nasce perchè amiamo molto il nostro Paese -ha detto ancora Carfagna- non ci rassegnamo a vederlo ridotto in questo Stato. Un Paese che non riesce a creare occupazione, a tenere le sue energie migliori. Vogliamo contribuire a restituire dignità alla politica". (segue)