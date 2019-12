Sicilia: morte papà Miccichè, cordoglio dell'Udc

Palermo, 20 dic. (Adnkronos) - "La Sicilia perde un uomo ed un banchiere che bene ha rappresentato la migliore tradizione del credito e del risparmio bancario in istituiti quali il Banco di Sicilia e la Banca del Sud. Gerlando Micciché si è distinto per serietà e operosità in tanti anni di attività. Esprimiamo il nostro cordoglio alla famiglia e siamo particolarmente vicini al presidente Gianfranco Miccichè per la scomparsa del padre". Lo affermano Eleonora Lo Curto, capogruppo dell’Udc all’Ars, gli assessori e i deputati centristi Mimmo Turano, Alberto Pierobon, Margherita La Rocca Ruvolo, Giovanni Bulla, Vincenzo Figuccia e Danilo Lo Giudice.