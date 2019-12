Quirinale: dallo 'chef dei poveri' a Bepi il diacono delle carceri, i 32 eroi quotidiani di Mattarella /Adnkronos (8)

(Adnkronos) - Marco Giazzi, 26 anni, di Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, durante una partita di basket, ritirò la sua squadra, in vantaggio di dieci punti, perchè i genitori non cessavano di indirizzare insulti e proteste contro l'arbitro quattordicenne. Claudio Latino, 59 anni, di Aosta, è impegnato nella promozione del volontariato in favore delle persone in condizioni di disagio.

Mauro Pelaschiar, 70 anni, di Monfalcone, in provincia di Gorizia, già timoniere di Azzurra, la prima barca italiana in America's Cup, il 29 giugno dello scorso anno ha compiuto il periplo d'Italia a vela come ambasciatore della Fondazione One Ocean per testimoniare il rispetto degli ecosistemi marini e diffondere la Charta Smeralda, un codice etico di comportamenti virtuosi per la conservazione dell'ambiente marino.

Massimo Pieraccini, 56 anni, di Firenze, è l"angelo dei trapianti, per l'impegno nelle attività di trasporto urgente connesse a donazione e trapianto di organi.