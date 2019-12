'Ndrangheta: Meloni, 'spero Rosso innocente ma fuori da Fdi

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Mi auguro dal profondo del cuore che Roberto Rosso dimostri la sua innocenza, che non siano vere le accuse che gli vengono mosse. Ma annuncio fin da ora che Fratelli d'Italia si costituirà parte civile nell'eventuale processo a suo carico, perché in questa vicenda ci consideriamo le prime vittime. Ovviamente, fin quando questa vicenda non sarà chiarita, Rosso è da considerarsi ufficialmente fuori da Fdi". Lo annuncia la presidente del partito, Giorgia Meloni. (segue)