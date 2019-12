Manovra: rettore Palermo, 'peggiore finanziaria per Università'

Palermo, 20 dic. (Adnkronos) - "Questa, di fatto, per l'università è la peggiore finanziaria degli ultimi anni e questo ci preoccupa per il futuro. Nella legge di bilancio che sta per essere varata, l'Università è stata completamente dimenticata. Non c'è nessun intervento, solo le borse di studio per gli specializzandi ma quelle dipendono dal Ministero della Salute. Dal Miur, per l'università, non c'è praticamente nulla". Così il rettore dell'Università degli Studi di Palermo Fabrizio Micari parlando con i giornalisti a margine della conferenza sul bilancio dell'attività dell'ateneo.

"Nel momento in cui si fa turn over e si favorisce la progressione di carriera, riprendono gli scatti stipendiali, c'è una crescita delle assunzioni, ma le risorse rimangono sempre le stesse, è chiaro che la coperta diventa sempre più corta - ha aggiunto - Altre università del Nord sono nella condizione di poter ovviare facendo leva sulla tassazione studentesca, noi no. Anzi, da noi la tassazione studentesca diminuisce perché diminuisce il reddito delle famiglie: quest'anno, al momento, la media è di 710 euro, in calo rispetto l'anno scorso. E noi, ovviamente, sulla tassazione studentesca non possiamo fare nulla".