Governo: Zingaretti, 'Conte riferimento progressiti, non tirargli giacchetta'

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Conte si è dimostrato un buon capo di governo. Autorevole, colto e anche veloce e sagace tatticamente. Non va tirato per la giacchetta. Anche se è oggettivamente un punto fortissimo di riferimento di tutte le forze progressiste. Il futuro, tuttavia, sarà determinato dalle scelte che ognuno compirà nei prossimi mesi". Lo dice al 'Corriere della Sera' il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a proposito di una candidatura a premier per il centrosinistra dell'attuale presidente del Consiglio.