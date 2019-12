Sicilia: Musumeci visita uffici Trapani, 'Dobbiamo fare squadra'

Palermo, 19 dic. (Adnkronos) - - Visita negli uffici provinciali dell’amministrazione regionale a Trapani, questa mattina, per il governatore Nello Musumeci. Il presidente ha incontrato il personale della Soprintendenza dei Beni culturali, del Genio civile, dell'Urega, dell’ispettorato dell’Agricoltura e del Corpo forestale della Regione siciliana per fare sentire la vicinanza del governo e formulare loro gli auguri di buon Natale. Ad accoglierlo i dirigenti generali e provinciali responsabili delle strutture. Musumeci ha sottolineato la necessità di "fare squadra" e di lavorare al servizio dei cittadini "con ancora maggiore impegno" perché per poter cambiare quest’Isola "è necessario l’impegno di tutti".

"Il presidente - ha detto - non deve restare chiuso a Palazzo Orleans, ma deve andare in giro nelle strutture cosiddette periferiche perché deve saper ascoltare i dipendenti e parlare al loro cuore. Questa nuova stagione di rilancio della Sicilia ha bisogno di essere accompagnata non solo da un nuovo modo di pensare, ma anche da un nuovo coinvolgimento della burocrazia. Ho voluto dedicare la vigilia della pausa natalizia proprio alla città di Trapani, che non è periferia ma storicamente è la porta d’ingresso dell’area mediterranea, dove maggiore deve essere l’attenzione della Regione siciliana, dopo anni di distrazione e di disinteresse".