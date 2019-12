Sicilia: 400 nuovi ispettori del lavoro, da Regione ok a bando (2)

(Adnkronos) - "Abbiamo chiesto un Piano per affrontare queste e tutte le questioni collegate - affermano Francesco Cantafia (Cgil) e Mario Ridulfo (Fillea) - a partire dalla informazione e formazione per una cultura della prevenzione di imprese, lavoratori, cittadini e studenti". Tra i temi affrontati anche la necessità di estendere in Sicilia il Durc per congruità nei lavori edili, uno strumento, secondo i sindacati, per contrastare l’elusione e l’evasione contributiva e anche il lavoro nero.

"Abbiamo convenuto - concludono Cgil e Fillea - sulla necessità di un tavolo interassessoriale con la partecipazione di tutti i soggetti interessati, comprese le forze datoriali, per contribuire alla costruzione nell’ambito del Piano nazionale di prevenzione e sicurezza in edilizia alla costruzione di azioni e strumenti certi nel contrasto al lavoro nero, a quello grigio, allo sfruttamento dei lavoratori".