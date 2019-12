Pop Bari: Renzi, 'nel 2017 la mia non era polemica personale con Visco'**

Roma, 19 dic. (Adnkronos) - "Io sono rimasto non in minoranza, ma da solo, a chiedere nell'ottobre del 2017 un cambio a Banca d'Italia. Allora sembrò che fosse una mia polemica personale. Tanti che dovevano parlare, preferirono tacere. Oggi, dopo due anni, non ha senso riaprire la polemica". Matteo Renzi risponde così a Fanpage quando gli viene chiesto se ci sia stato qualche problema nella vigilanza su banca popolare di Bari.