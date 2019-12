Algeria: Auguri Mattarella a Tebboune, 'con Italia legami profondi'

Roma, 19 dic. (Adnkronos) - "In occasione della sua elezione alla Presidenza della Repubblica, desidero farle pervenire, a nome mio personale e di tutto il popolo italiano, le più fervide congratulazioni e gli auguri di pieno successo nello svolgimento dell'alto incarico affidatole dal popolo algerino. I nostri Paesi sono legati da profondi legami storici e dl amicizia, che hanno consentito di consolidare nel tempo una intensa collaborazione nei moltissimi ambiti di comune interesse". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Presidente della Repubblica algerina democratica e popolare, Abdelmadjid Tebboune.

"L’Italia -prosegue il Capo dello Stato- continua a guardare con attenzione e profondo rispetto ai cambiamenti intercorsi in questi mesi nel suo Paese. È mia convinzione che durante il suo mandato le eccellenti relazioni bilaterali tra i nostri Paesi potranno crescere ulteriormente in intensità e contribuire alla stabilità dell'intera regione e al dialogo aperto e inclusivo nello spazio comune Euro-Mediterraneo. In questo spirito, nell'attesa di poterla incontrare, mi è gradito rinnovarle le mie più sincere congratulazioni e cogliere l'occasione per porgere i migliori auguri di benessere e concordia per l'amico popolo algerino".