Ue: Fico, 'attribuire seggio unico permanente in Consiglio sicurezza Onu'

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Sono convinto che se l’Unione agisse con una sola voce sulla scena internazionale, ivi compreso all’interno delle Nazioni unite, il multilateralismo riceverebbe un fortissimo impulso. E ne risulterebbe rafforzato anche il sistema internazionale di tutela dei diritti fondamentali che costituiscono il nucleo della identità europea e il cuore dei valori comuni. Per queste ragioni ho più volte sostenuto e reitero oggi la proposta di attribuire all’Unione europea a in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite un seggio permanente in sostituzione di quello attualmente riconosciuto ad alcuni Stati membri". Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Fico, in occasione dell'intervento nell'Aula di palazzo Madama del Segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres.