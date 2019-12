"Sovranismo ha subito rallentamento"

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Il sovranismo nel 2019 ha subito un rallentamento, è un fenomeno lungo che durerà nel tempo. Ma c'è l'inizio di una riflessione, proprio sul fatto che il sovranismo non porta risposte. In Italia abbiamo una serie di partiti deboli e questo dovrebbe paradossalmente garantire la stabilità, non si dovrebbe arrivare ad elezioni anticipate. Anche Salvini che le vorrebbe mi sembra che ci stia riflettendo". Lo dice il giornalista Claudio Velardi alla guida della For (Fondazione Ottimisti Razionali), in occasione della presentazione a Roma del volume, 'La Rivoluzione può attendere', libro a cura di Patrizio Perlini e Alberto de Sanctis, con la prefazione del ministro per gli Affari Europei, Vincenzo Amendola edito da Utopia.