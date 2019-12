Sanità: Zingaretti, 'patto salute ottima notizia, nuova stagione giustizia sociale'

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Ok al nuovo Patto per la Salute Governo-Regioni. Ottima notizia: +2 miliardi nel 2020, +3,5 dal 2021. Per la sanità nuove assunzioni, investimenti, servizi migliori. Apriamo una nuova stagione di giustizia sociale". Lo scrive il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, su twitter.