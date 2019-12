Sanità: Carnevali (Pd), 'completato il ciclo degli interventi per settore'

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "La sottoscrizione del Patto della Salute in Conferenza Stato – Regioni chiude positivamente il cerchio insieme agli interventi del Dl Fiscale e legge di Bilancio”. Lo dichiara la deputata dem Elena Carnevali, capogruppo in commissione Affari sociali.

“Più risorse per 3,5 mld in due anni al FSN, lo sblocco delle assunzioni, la stabilizzazione del personale in sanità e la fine del precariato per gli IRCSS, l’abolizione del superticket, il ripristino delle graduatorie e più investimenti nell'edilizia e tecnologia - continua Carnevali - costituiscono gli assi portanti per un rilancio del SSN e alla riduzione delle disuguaglianze di accesso ai servizi”.

“In pochi mesi di governo abbiamo raggiunto un cambio di passo rilevante per sanità di tutti. Ora continuiamo ad investire nella formazione degli specializzandi e nella continuità assistenziale – conclude la deputata democratica - valorizzando al meglio le professioni sanitarie con modelli organizzativi che garantiscano quella continuità assistenziale tra ospedale e territorio sempre più necessaria”.