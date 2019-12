Pop Bari: Rosato, 'non attacchiamo Bankitalia ma servono controlli più precisi'

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Bisogna essere consapevoli che bisogna essere più precisi nei controlli. Troppe volte le banche sono arrivate fino all'ultimo momento per poi chiedere il salvataggio della politica e stavolta si è trattato di un salvataggio onerose, negli anni precedenti siamo riusciti a farlo senza soldi". Lo dice Ettore Rosato di Italia Viva parlando con i giornalisti alla Camera.

"Noi non attacchiamo il governatore e non attacchiamo Bankitalia. Bisogna guardere le cose come stanno: sulle banche venete e su popolare di Bari siamo arrivati quando la situazione era già molto difficile e vorremmo evitare che questo succeda nel futuro".