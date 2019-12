L.elettorale: domani maggioranza vede opposizione in incontri separati

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - Non sarà una riunione di tutte le forze di maggioranza e opposizione quella convocata domani per pranzo sulla legge elettorale. A quanto si apprende, ci saranno incontri separati. Questo il calendario che si sta mettendo a punto in queste ore. Alle 10 dovrebbe esserci l'incontro con la Lega, a seguire Fdi e per finire, verso le 14, Forza Italia.