Governo: Scalfarotto, 'accordi con Salvini? né ora né mai, storia ridicola'**

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Secondo me, come diceva Andreotti, smentire una notizia è darla due volte... Non c'è niente da dire, è talmente ridicola questa storia dell'asse con Salvini che è inutile perfino parlarne". Ivan Scalfarotto, sottosegretario agli Esteri, di Italia Viva risponde così all'Adnkronos sul presunto asse tra Matteo Renzi e Matteo Salvini.

Ma sulla legge elettorale, il confronto è aperto? "In democrazia in genere, le parti si parlano quando si discute di regole. Ma parlare è una cosa, fare accordi è un'altra...". Quindi nessun accordo all'orizzonte per ora? "Nessun accordo con Salvini in questo momento nè mai. Ma figuriamoci...".