Governo: mini vertice di governo con brindisi al Quirinale

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - Un ‘mini vertice’ di governo al Quirinale per il tradizionale Brindisi di fine anno, appuntamento immancabile per le alte cariche dello Stato. Il premier Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio parlano fitto fitto, finché a loro si aggiunge Ettore Rosato di Italia Viva. La conversazione a tre va avanti per una decina di minuti, con le mani a far da scudo per evitare la curiosità dei cronisti.

Poi al conciliabolo si aggiunge la ministra dell’Innovazione Paola Pisano e, a stretto giro, la responsabile dell’Agricoltura Teresa Bellanova e il sottosegretario all presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, che richiama bonariamente i giornalisti che tendono le orecchie. Quindi la riunione assume toni scherzosi, il riserbo nella sala assediata di cronisti al Colle e’ una mission impossibile.