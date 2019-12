Aeroporti: Lombardo (M5S), 'inaccettabili tagli a finanziamenti per Birgi'

Palermo, 18 dic. (Adnkronos) - "Non è ammissibile che siano i cittadini a pagare le inefficienze della Regione tarpando le ali ad un importante progetto di sviluppo del territorio trapanese. Ci auguriamo che Musumeci ci ripensi e torni sui propri passi". Così il deputato del M5S alla Camera Antonio Lombardo commenta la notizia del ventilato taglio di parte dei finanziamenti destinati al rilancio dell'aeroporto di Trapani-Birgi.

"Abbiamo notizia di un taglio importante in arrivo che dimezzerebbe lo stanziamento per Birgi - aggiunge - Risulta evidente che al presidente Musumeci non importi granché della provincia di Trapani, la prima ad essere immolata sull'altare delle esigenze del disastroso bilancio regionale. Tutto ciò è inaccettabile".