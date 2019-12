Sicurezza: Viminale, 'sistema presidi Messina adeguato a domanda'

Palermo, 17 dic. (Adnkronos) - Un sistema dei presidi "adeguato alla domanda di sicurezza". E' così che il piano dei presidi delle forze di polizia per l’anno 2020, elaborato questa mattina dal Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, definisce il sistema di sicurezza della città metropolitana di Messina.

Nessun progetto di rimodulazione, dunque, per i presidi della polizia e dei reparti della Guardia di finanza. La polizia, senza modificare gli attuali assetti, ha però avviato sul territorio un piano per il miglioramento logistico dei presidi. Per quanto riguarda invece l'Arma dei carabinieri, il piano prevede interventi per la razionalizzazione dei presidi. In particolare, è previsto il potenziamento dell'organico in tre stazioni e delle componenti operative delle compagnie di Barcellona Pozzo di Gotto e Santo Stefano di Camastra; la contrazione di sei stazioni e la riconfigurazione in Tenenza della compagnia di Mistretta.