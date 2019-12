Sicilia: da governo Musumeci 60 mln per potenziamento Centri impiego

Palermo, 17 dic. (Adnkronos) - Il governo Musumeci ha approvato, su proposta dell'assessore del Lavoro Antonio Scavone, il programma degli interventi per il potenziamento dei Centri per l'impiego. Insieme alle nuove assunzioni - oltre 1.200 nel triennio 2019-2021 per una spesa complessiva di circa 75 milioni di euro - è stato redatto un piano per il potenziamento strutturale e infrastrutturale dei Centri, destinando altri 60 milioni di euro.

"L’obiettivo - sottolinea il presidente della Regione Nello Musumeci - è quello di dare vita a una rete di servizi per l’impiego che siano efficaci e in grado di integrare le funzioni tradizionali del collocamento. Nuove prestazioni ai cittadini e alle imprese, sia sul versante dell’informazione di base, dell’orientamento e dell’assistenza personalizzata, sia per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro".