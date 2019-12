Sardine: Grillo, ‘non ricorda Movimento origini’**

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - Le sardine? “E’ un Movimento igienico sanitario e vogliono un po’ di pulizia, non è sbagliato. Non vogliono rifare la società, vogliono igienizzarla. Questo è un movimento che non ricorda il movimento delle origini, é un movimento che ha capito che in Italia ci sono troppi che vivono come rugbisti nel fango, sporchi e violenti, ma vogliono fare i tennisti”. Lo dice Beppe Grillo, lasciando il tempio di Adriano con una mascherina nera addosso, ‘scudo’ contro cronisti. A chi gli fa notare che le sardine riempiono le piazze un tempo dominio dei grillini, Grillo risponde: “Vabbè poi vedremo, ora é giusto ci siano loro”.