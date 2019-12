Pd: Zingaretti, 'congresso dopo regionali'**

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Noi stiamo combattendo per vincere in Emilia Romagna e Calabria. E' chiaro che subito dopo il Pd dovrà aprire una grande riflessione. Non ho paura a dirlo: anche un congresso per rifondare un grande progetto politico e cambiare". Lo dice Nicola Zingaretti a Carta Bianca.