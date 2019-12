Governo: Zingaretti a M5S, 'governare senza essere alleati è contraddizione'**

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Io penso che sia una piccola contraddizione. Pesare che si può governare insieme per tre anni senza essere alleati è una contraddizione, significa aver paura del concetto di alleati, persone che collaborano per il bene del paese. Noi questa paura non ce l'abbiamo". Lo dice Nicola Zingaretti a Carta Bianca su Rai3.