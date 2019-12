Almaviva: Uilcom Sicilia, 'su vertenza pezza giallo-rossa'

Palermo, 17 dic. (Adnkronos) - "Messa una 'pezza giallo-rossa' sulla vertenza Almaviva". A dirlo è il segretario generale della Uilcom Sicilia Giuseppe Tumminia al termine dell'incontro di oggi al ministero del Lavoro con sindacati, azienda e ministero del Lavoro Nunzia Catalfo, sulla vertenza Almaviva Palermo.

"Apprezziamo impegno del governo - aggiunge - ma non arriva nessun intervento strutturale. Appuntamento rinviato all'8 di gennaio, il tempo strettamente necessario per passare le festività natalizie in un clima più sereno con la consapevolezza di aver scongiurato i licenziamenti. Un risultato importante frutto del tavolo presieduto dal governo. Il nostro impegno continua nel chiedere il rientro dei volumi delocalizzati".