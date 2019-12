Sardine: Zingaretti, ‘vanno bene così, sbaglia chi chiede più politica’

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - Quello delle Sardine è un “movimento libero, autonomo, indipendente, una boccata di ossigeno per la democrazia”. Lo ha detto Nicola Zingaretti a margine di una iniziativa sui diritti. “Bisogna smettere di chiedere troppe corse alle Sardine. Ho visto che qualcuno chiede più politica, ma va bene così. E’ una esplosione di forza democratica, dovremmo applaudire e capire la enorme valenza delle piazze che cantano Bella ciao. Chi non capisce la potenza rivoluzionaria di questo non ha capito niente della vita”, ha aggiunto il segretario del Pd.