Rifiuti: nuovo impianto Tmb a Gela, M5S 'adesso assunzioni trasparenti'

Palermo, 16 dic. (Adnkronos) - "Se da una parte siamo soddisfatti per l’attivazione del nuovo impianto fisso Tmb di contrada Timpazzo, che abbiamo caldeggiato in molte occasioni, ricordiamo al presidente Musumeci che le prossime, prevedibili assunzioni che la nuova struttura richiederà dovranno essere fatte con procedure di evidenza pubblica. Su questo chiediamo la massima scrupolosità e trasparenza da parte della Regione perché non si verifichino anomalie e favoritismi di sorta". Così il deputato regionale del M5S Nuccio Di Paola dopo l’inaugurazione di oggi a Gela del nuovo impianto di Tmb, uno dei più grandi impianti del Sud Italia.

"Con questo impianto fisso - aggiunge - si chiude la vergognosa stagione dei ritardi e delle continue proroghe al Tmb mobile, ma ora Musumeci sia cristallino con le assunzioni del personale nell’impianto. Inoltre, il presidente della Regione non dimentichi che a Gela c’è un impianto di compostaggio nella zona industriale che produce una puzza nauseabonda. Chiediamo da tempo e ripetiamo la richiesta di spostare questo impianto di compostaggio all’interno della discarica Timpazzo, nel nuovo Tmb, che è predisposto proprio per fare anche da impianto di compostaggio".