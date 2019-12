Pop Bari: Renzi, 'nostra responsabilità più grande di ipocrisia M5S'

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Lo voterò, sì". Lo dice Matteo Renzi a Radio Uno a proposito del decreto sulla Popolare di Bari. "Quando c'è una banca in crisi, si salvano i risparmiatori. Noi su questo non abbiamo cambiato idea. Lo hanno fatto altri che ci hanno massacrato in passato. Se l'ipocrisia dei 5 Stelle è evidente, la nostra responsabilità è più grande della loro ipocrisia".