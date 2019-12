Pop Bari: Presutto (M5S), 'Blandini nomina inopportuna'

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Francamente avremmo auspicato che per la figura di Commissario della Banca Popolare di Bari venisse scelto un altro profilo rispetto a quello designato. Si tratta di una basilare questione di opportunità. Il professor Blandini era stato scelto in precedenza dalla Banca d'Italia come membro del comitato di sorveglianza nel commissariamento di Tercas. Quella stessa Tercas la cui fusione con la Popolare di Bari ha certamente arrecato un ulteriore appesantimento a causa delle sofferenze che portava in pancia l'istituto abruzzese. La scelta caduta sul professor Blandini rischia di dare adito a dubbi e sospetti sull'oggettività del suo operato che in questa delicata fase andava assolutamente evitata". Così in una nota il senatore del Movimento 5 Stelle, Vincenzo Presutto.