Palermo: al via lavori a Palazzo ex Ministeri

Palermo, 16 dic. (Adnkronos) - Taglio del nastro, questa mattina, per i lavori di messa in sicurezza di Palazzo ex Ministeri, in corso Vittorio Emanuele, a Palermo. Il Palazzo, risalente al XVII secolo, è stato acquistato dall'Ars nel 1987 ma solo adesso l'attuale presidente dell'Assemblea Gianfranco Miccichè ha potuto dare il via al cantiere. Circa 900mila euro - interamente risorse accantonate dall'Assemblea - per questa prima fase del progetto che prevede il rifacimento delle coperture, il restauro dei due prospetti, l'apertura dei portoni su corso Vittorio Emanuele, la messa in sicurezza dei solai. "E, se ci arriviamo - ha sottolineato il direttore dei lavori e direttore del Centro restauro della Regione siciliana Stefano Biondo - anche la sistemazione dei locali del piano terra che potrebbe permetterci di aprire almeno una parte del palazzo al pubblico".

Il Palazzo, pur essendo stato oggetto di diversi studi, ha subito un solo intervento di restauro, nel 1993, per il consolidamento delle fondazioni. I lavori dovrebbero durare poco meno di un anno ma l'obiettivo, evidenzia Biondo, "è che durante questa prima fase sia già pronto il secondo lotto, in modo tale che concludendo questi si possa già avviare l'altro cantiere. Se la burocrazia ci dà una mano, potremmo arrivare a completare l'intero restauro entro tre anni".